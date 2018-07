Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Bayreuth aus. Rund 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. © NEWS5 / Holzheimer