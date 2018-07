Wölbung in Hose: Polizei macht überraschenden Fund

Mann durfte Fahrt nach Kontrolle fortsetzen, muss aber mit Anzeige rechnen - vor 1 Stunde

KLEINLANGHEIM - Eine auffällig große Beule in der Hose führte am Freitagnachmittag zu einer Personenkontrolle am Rasthof Haidt im Landkreis Kitzingen. Ein 38-Jähriger hatte seine Unterhose als Versteck genutzt.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der kuriose Vorfall am Freitag. Gegen 16.30 Uhr führten Beamte an der Rastanlage Haidt an der A3 eine Verkehrskontrolle durch. Gleich beim Aussteigen fiel den Polizisten die ungewöhnlich große Wölbung an der Hose des Mannes auf.

Kurz darauf wurde klar, warum die Hose an der Stelle deutlich ausgebeult war - in seiner Unterhose hatte der 38-Jährige 80 Gramm Psilocybinpilze versteckt. Die Drogenpilze waren laut Polizei noch einmal extra verpackt. Da sie jedoch dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durfte der 38-Jährige seine Fahrt allerdings wieder fortsetzen.

