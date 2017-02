Wolken dominieren am Mittwoch - Sonne zeigt sich kaum

Ostwetterlage bringt kühlere Luft und Wolkenfelder nach Franken - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Das große Bibbern bleibt in dieser Woche zwar aus, doch die nächsten Tage werden nicht gerade gemütlich. Am Mittwoch trübt ein dichtes Wolkenfeld Frankens Himmel, es bleibt aber weitgehend trocken. Erst zum Ende der Woche ist Besserung in Sicht.

Der Himmel über Franken ist am Mittwoch die meiste zeit von grauen Wolken bedeckt. © Nicolas Armer (dpa)



Am Mittwoch fällt das Thermometer nochmals ein klein wenig: In der Nacht und am Morgen zeigt es laut wetter.de bis zu 4 Grad unter Null an. Am Tag werden Höchstwerte von 3 Grad plus erwartet. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt dichte Wolken voraus, zum Teil kann es auch neblig-trüb werden. Nur örtlich kommt mal die Sonne durch. Gänzlich trocken bleibt es wohl nicht, aber es fällt wohl nur vereinzelt etwas Schneegriesel oder Sprühregen. Der Wind weht derweil schwach aus Ost.

Auch bis zum Ende der Woche wird sich nicht viel ändern - es wird winterlich kühl, allerdings ohne Schneefall. Und sollten doch ein paar Flocken vom Himmel fallen, bleiben diese nicht lange liegen, berichtet der fränkische Wetterochs. Seiner Einschätzung nach war der Winter bislang deutlich zu trocken. Nicht nur in Franken, auch bayernweit seien die Grundwasserstände sehr niedrig.

Besserung ist allerdings sonnentechnisch in Sicht: Am Donnerstag bleiben die Temperaturen zwar um den Gefrierpunkt, doch immerhin verziehen sich die Wolken ein wenig. Die Sonne spitzelt dann vereinzelt raus und sorgt für eine erste vorzeitige Ahnung des Frühlings.