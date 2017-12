Wolken, Sonne, Regen: Das Wetter bringt Abwechslung

Am Donnerstag kommt die Sonne durch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Graue Wolken trüben am Mittwoch die Stimmung: Es bleibt ungemütlich! Doch der Donnerstag verspricht mildere Temperaturen und etwas Sonnenschein.

Heute morgen wird es glatt in Franken! Passt auf, wo ihr hintretet. © Frank Rumpenhorst/dpa

Am Mittwoch sinkt die Regenwahrscheinlichkeit bei 5 bis 15 Prozent, gibt Wetter.com an. Der Himmel bleibt größtenteils bedeckt, es sei denn, der aus dem Westen hereinwehende Wind reißt ein paar kleine Löcher hinein.

Am Donnerstag wird es dann heller. Der Wetterochs schreibt von einem sonnigen und trockenen Tag und sagt Temperaturen von bis zu 6 Grad voraus. Sollte der Wind Höhenluft bis zum Boden hinunterwirbeln, kann das Thermometer sogar bis auf 10 Grad klettern. Das ist zwar nicht mehr das ideale Wetter, um dem Christkindlesmarkt einen Besucht abzustatten, aber immerhin frieren einem so nicht sofort die Füße ein. Mit diesen Bildern könnt ihr euch einstimmen:

Die funkelnde Weihnachtsbeleuchtung am Christkindlesmarkt wird seit Sonntag von feinen, weißen Schneeflocken ergänzt. Besonders am späten Nachmittag schüttelte Frau Holle kräftig über dem Nürnberger Himmel und verhalf dem frommen Weihnachtstreiben so zu seinem ganz besonderen Charme. Die Schnee-Bilder aus der Altstadt gibt es hier.