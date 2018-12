Wolken und Regen: Schlechtwetter-Tipps für die Weihnachtstage

Von weißer Weihnacht keine Spur - wie Sie sich die Feiertage trotzdem versüßen können - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Es ist weihnachten, doch von dem Winterwonderland ist in Franken bislang nichts zu sehen. Es hat geregnet und gestürmt - und auch nach Heiligabend wurde das Wetter nicht wirklich besser. Soll man sich jetzt die Zeit mit Familie und Freunde vermiesen lassen? Natürlich nicht: Unsere Schlechtwetter-Tipps für die Weihnachtstage.

jm