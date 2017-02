Wolken und Regenschauer: Die Sonne macht sich rar

Wechselhafte, aber milde Tage stehen uns bevor - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Nach der Kälteperiode wird es täglich ein Stückchen wärmer. Es bleibt wolkig und wechselhaft in Franken, am Wochenende dürfen wir uns aber wieder auf Sonnenschein freuen.

Der Freitag erwartet uns mit einem bewölkten Himmel und Temperaturen um die 7 Grad. © Bern Weißbrod, dpa



Es wird wärmer in Franken: Der Schnee ist geschmolzen, das Thermometer bleibt im positiven Bereich. Das haben wir den milden Luftmassen aus Südeuropa zu verdanken, wie der Wetterochs berichtet. Am Freitag bleibt es bewölkt, die Sonne zeigt sich bei maximal 7 Grad nur kurz, ehe es am Abend zu Schauern kommt, wie der nordbayern.de-Wetterdienst prognostiziert. Vorsicht: Der Regen kann auf dem kalten Boden gefrieren, es herrscht Glättegefahr.

Am Samstag bleibt es bewölkt, der Regen aus der Nacht hört aber auf und es bleibt den Tag über trocken. Das Thermometer steigt auf die Höchsttemperatur von 6 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert.

Der Sonntag zeigt sich dann etwas freundlicher, die Sonne kann sich durch die Wolkendecke kämpfen und scheint laut Wetter.com satte acht Stunden. Es bleibt voraussichtlich trocken, die Temperaturen erreichen bis zu 6 Grad, in der Nacht wird's allerdings wieder frischer: Das Thermometer zeigt dann wieder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt an.