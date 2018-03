Wolken und Schauer: Wetter-Tristesse am Mittwoch

Für das Wochenende kündigt der Wetterochs subtropische Verhältnisse an - vor 9 Stunden

NÜRNBERG - Nach einem sonnigen Wochenstart, kehrt Petrus am Mittwoch auf den Boden der Tatsachen zurück. Es bleibt zwar einigermaßen warm, bei Regen und Schauer kommen aber trotzdem keine Frühlingsgefühle auf. Subtropische Verhältnisse sollen dafür am Wochenende in Franken Einzug halten.

Für die kommenden Tage sollten wir am besten schon mal den Regenschirm auspacken.



Für die kommenden Tage sollten wir am besten schon mal den Regenschirm auspacken.



Am Mittwoch erwartet uns ein in Böen stark auffrischender Westwind, der für Wolken und einzelne Schauer sorgt. Nur bei den Temperaturen sind sich die Wetterfrösche noch uneins: Während der Wetterochs von bis zu +10 Grad spricht, erreicht das Thermometer laut Wetterdienst von nordbayern.de nur +4 bis +8 Grad.

Am Donnerstag werden laut Wetter.de Höchsttemperaturen von +8 Grad (gefühlt: +5 Grad) erwartet. Es weht ein schwacher Wind, die frische Brise aus dem Westen lässt nach. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 48%, wir sollten also lieber mal den Regenschirm einpacken und vor allem die drei Stunden draußen ausnutzen, in denen die Sonne scheinen soll.

Ab Freitag sollen dann subtropische Verhältnisse in Franken herrschen: Die Region muss sich nach Messungen des Deutschen Wetterdiensts ganztägig auf Regen einstellen. Der Tag beginnt bereits mit wolkenverhangenem Himmel und Temperaturen um etwa +3 Grad. Zwar klettert die Gradzahl im Laufe des Tages auf etwa +10 Grad, der Niederschlag soll jedoch bis zum Sonntag kaum abreißen. Dies liegt an den Luftmassen, die von den Azoren zu uns strömen. Dafür soll es laut Wetterochs nochmal wärmer werden: Maximal sind 15 bis 20 Grad drin. Echtes Dschungel-Feeling mitten in Franken!