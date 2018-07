Wolken verhageln Franken historische Mondfinsternis

An einigen Orten in der Region spitzte der Blutmond dennoch hindurch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es war ein historisches Ereignis, ein extrem seltenes Schauspiel am Himmel - nur eben in vielen Orten in Franken nicht. Wolken verhagelten Teilen der Region die Mondfinsternis. Anderswo in Deutschland hatten Beobachter mehr Glück in der Wetter-Lotterie.

Zumindest die Fürther durften sich über einen Blutmond freuen: In weiten Teilen Frankens verdeckten Wolken jedoch die Sicht auf das Spektakel. © ToMa



Zumindest die Fürther durften sich über einen Blutmond freuen: In weiten Teilen Frankens verdeckten Wolken jedoch die Sicht auf das Spektakel. Foto: ToMa



Er schimmerte ganz leicht durch, war schemenhaft zu erkennen - viel mehr sah der Großteil Nürnbergs aber nicht von der historischen Mondfinsternis. Es war die längste des 21. Jahrhundert, insgesamt 103 Minuten verdunkelte sich der Erdtrabant zumindest teilweise. Dazu gesellte sich ein so großer und heller Mars, wie er seit 15 Jahren nicht zu sehen war. Theoretisch. Denn eine Wolkendecke verhagelte vielen Franken den Blick auf das Himmelsspektakel.

Anderswo in der Region hatten Hobby-Astronomen offenbar mehr Glück. Ein nordbayern.de-Leser aus Ansbach berichtet etwa von einem Mond, der sich über Westmittelfranken spektakulär rot präsentierte - und klar zu erkennen war. Ähnliche Meldungen gibt es auch aus Hersbruck und Zirndorf, in Fürth sei der Mond aber schon wieder nur noch ganz schwach zu sehen gewesen. In München, ganz im Süden der Republik also, stand der Erdtrabant wiederrum klar am Himmel. Eine Wetter-Lotterie, in der Franken offenbar zumindest in Teilen verlor.

Wolken spielten nicht mit

Dabei waren die Bedingungen ansonsten perfekt. 30 Grad, ein lauer Sommerabend - nur die Wolken spielten nicht mit. In den Sternwarten Frankens und der Oberpfalz versammelten sich Hunderte, um gemeinsam gen Himmel zu blicken. Sie zückten Ferngläser, Teleskope und Kameras.

So oder so: Für die jetzt lebenden Menschen war es die einzige Möglichkeit, das Spektakel in so einer Kombination zu erleben. Zu selten ist das Schauspiel. Zu einer Mondfinsternis kommt es nur bei Vollmond – wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen. Der Mond taucht dabei völlig in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde in den Weltraum wirft. Einen besonders guten Blick darauf hatte Astronaut Alexander Gerst, der derzeit auf der Raumstation ISS ist.

Ein kleiner Trost für alle, die den Mond nicht sehen konnten - hier spektakuläre Bilder aus Deutschland, Europa und der Welt:

Bilderstrecke zum Thema Wenn sich der Blutmond zeigt: So war die Mondfinsternis weltweit Der Mars ist besonders nahe an der Erde, und das lässt den Mond schön rot funkeln: Am Freitag war eine Mondfinsternis der Extraklasse zu bestaunen. Weltweit verfolgten die Schaulustigen das Spektakel. In Franken jedoch vermiesten Wolken die Sicht.



tl