Wolkendecke versperrt die Sicht auf den Supermond

vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Bereits am Nachmittag zogen die Wolken zu, und auch in der Nacht geben sie den fränkischen Himmel nicht mehr frei. In den nächsten Tagen kehrt dann langsam der Winter zurück - zumindest, was die Temperaturen angeht.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

So frei wie hier bei Garmisch-Partenkirchen ist der Supermond in Franken kaum zu sehen - dichte Wolken versperren in der Nacht die Sicht. © Angelika Warmuth



In der Nacht zu Donnerstag gibt's am Himmel ein besonderes Schauspiel zu sehen - doch über Franken verdeckt eine dicke Wolkendecke den Blick auf den Supermond. Die trüben Aussichten ändern sich auch nach Sonnenaufgang kaum. Am Morgen fallen Regenschauer, erst im Laufe des Tages lockert es laut Wetter.de stellenweise auf - die Wolken dominieren aber.

Dazu wird es kälter: Die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad liegen zwar laut Fränkischem Wetterochs genau im Durchschnitt für diese Zeit, doch nach den milden letzten Tagen dürften sie sich umso frostiger anfühlen.

Auch am Freitag bleibt es mit vergleichbaren Werten frisch und laut des Wetterdienstes von nordbayern.de kann es besonders am Morgen Schneeregen geben. Das Thermometer erreicht maximal 5 Grad.

Erst zum Wochenende hin sinkt dann die Regenwahrscheinlichkeit wieder. Allerdings wird es noch kälter. Am Samstag liegen die Temperaturen nur noch knapp über 0 Grad, am Sonntag können sie dann auch tagsüber wieder unter den Gefrierpunkt sinken. Dafür wird das Wetter wieder freundlicher.