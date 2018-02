Wolkenfronten am Himmel: Am Sonntag wird es trist

NÜRNBERG - Nass, kalt und grau: Winterliche Temperaturen, Wolken und Niederschläge erwarten uns am Sonntag. Spätestens zum Dienstag aber soll es trockener werden - und vielleicht gibt es auch ein paar Sonnenstrahlen zu sehen.

Wer sich am Sonntag aus dem Haus wagt, sollte die Regenjacke und den Schirm einpacken. Es ist stark bewölkt und könnte regnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



In Australien herrscht ein besonders heißer Supersommer, und bei uns dagegen bleibt's kalt: Wirklich sonnig sind die Aussichten für's Wochenende leider nicht, wie der Wetterdienst von nordbayern.de prophezeit.

Am Sonntag gibt es eine trist-graue Wolkenfront, die in manchen Teilen der Region auch Regen bringt. Laut Wetter.de wird es auch nirgendwo wärmer als 6 Grad. Grund genug also, sich für Aktivitäten nach drinnen zu verziehen - unsere Tipps dafür gibt es hier:

Immerhin verspricht der Wochenbeginn Besserung: Während am Montag Regengüsse und Schneeschauer noch wahrscheinlich sind, ist die Chance auf eine nasse Abkühlung am Dienstag schon wieder deutlich geringer. Der Wetterochs macht sogar Hoffnung auf einen völlig niederschlagsfreien und teils sonnigen Tag. Aber auch dann werden die Temperaturen im niedrigen, einstelligen Bereich bleiben.

Erst am Mittwoch sind voraussichtlich gegen Abend wieder Regenschauer zu erwarten. Schnee ist keiner angekündigt, das Thermometer hält sich über 0 Grad.