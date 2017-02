Wolkenlos in den Mittwoch: Bis zu acht Stunden Sonne

NÜRNBERG - Ein klarer Himmel mit vielen Stunden Sonnenschein lassen den Mittwoch erstrahlen. Bei bis zu acht Grad und kaum Wind wird es frühlingshaft. Auch am Donnerstag bleibt das sonnige Wetter erhalten, jedoch steht ein durchwachsener Freitag an.

Auch am Mittwoch ist der Himmel über Nürnberg wolkenlos. © Philipp Niemöller



Obwohl es noch mehr als einen Monat bis zum Frühlingsanfang dauert, beschert uns die milde Südwestluft derzeit Frühlingsgefühle.

Verantwortlich dafür ist Hoch "Erika", das weiter viel Sonnenschein in die Region bringt. Bei bis zu 8 Grad erwartet Franken am Mittwoch ein freundlicher und milder Tag ohne Wolken am Himmel. Laut wetter.de können wir uns auf acht Sonnenstunden freuen. Nachts wird es bei klarem Himmel aber noch einmal kühl, das Thermometer zeigt Minusgrade an.

In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen weiter nach oben. Am Donnerstag sind tagsüber bis zu 10 Grad drin.

Am Freitag sinkt die Höchsttemperatur auf 8 Grad und laut fränkischem Wetterochs wird es bewölkter. Gelegentlich kann es zu Regen kommen.

Doch am Samstag gewinnt das Hoch schon wieder an Kraft und wir dürfen uns weiter auf frühlingshaftes Wetter freuen. Am Sonntag bleibt es konstant sonnig, jedoch weht eine leichte Brise aus Westen.