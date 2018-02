Wolkiger Wochenstart: Bis zu -15 Grad am Dienstag

Auch in der neuen Woche bleibt es eisig - Sonnenstunden werden weniger - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Die Kältewelle hat Franken voll erwischt. Die letzten Tage entschädigte dafür zumindest strahlender Sonnenschein und azurblauer Himmel. Das könnte sich zum Wochenstart nun ändern.

Müssen wir uns in den nächsten Tagen vom sonnigen Winterwunderland Franken verabschieden? Vielleicht: Am Montag gibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de eher wolkige Aussichten und am Vormittag könnte sogar etwas Schnee fallen. Die Temperaturen pendeln sich derweil weiterhin im Minusbereich zwischen -9 und -5 Grad ein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nach wie vor vor Frost und glatten Straßen. Damit es keine bösen Überraschungen hagelt, haben wir ein paar absolute No-Gos auf der Straße für Sie gesammelt:

Laut Wetterochs machen sich auch am Dienstag und Mittwoch Wolkenfelder am Himmel breit. Glücklicherweise ist kein Regen in Sicht, der Nordost- bis Ostwind wird dafür etwas schwächer. Allerdings kühlt es in den Nächten weiterhin auf -10 bis -15 Grad ab. Mütze, Schal und Handschuhe bleiben in diesen Tagen gute Begleiter, wenn man das Haus verlässt. Und als kleiner Trost - die Franken haben bereits deutlich kälterer Winter überstanden:

Wintersportler kommen übrigens auch hier in Franken voll auf ihre Kosten, denn zum ersten Mal in der Saison öffnen die Skilifte am Schloßberg in Osternohe und am Rothenberg bei Schnaittach.

Fans des Schlittschuhlaufens müssen sich trotz der eisigen Temperaturen noch etwas gedulden. Die Stadt Nürnberg rät den Einwohnern derzeit noch davon ab, sich aufs Eis zu begeben - es fehlen noch einige Zentimeter, bis der Spaß auch sicher genug ist.

Ob es damit noch was wird, ist fraglich. Denn der Wetterochs prophezeit ab Donnerstag ansteigende Temperaturen - wenn auch nur minimal auf +1 Grad. Dafür zieht von den Azoren ein Tief in Richtung Nordosten, das sich zum Wochenende deutlich bemerkbar machen könnte.