Wolkiger Wochenstart, Sonne zur Wochenmitte

Sonne und Temperaturen um 25 grad bleiben uns kommende Woche erhalten - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Supersommersonntag ist der Start in den Montag schon etwas unterkühlter. Aber im Laufe der Woche wird es wärmer und am Donnerstag, der bei uns ja gottlob Feiertag ist, können es bis zu 28 Grad werden!

Wolkig starten wir in die Woche, später wird es wärmer, am Donnerstag wird es wieder richtig Sommer. © Viola Bernlocher



Wolkig starten wir in die Woche, später wird es wärmer, am Donnerstag wird es wieder richtig Sommer. Foto: Viola Bernlocher



Nach einem bombastischen Sonntag mit Sonnenschein und Temperaturen um 27 Grad, erreicht uns am Montag eine Kaltfront, schreibt der fränkische Wetterochs. Aber: Ein großer Temperatursturz ist nicht zu erwarten. Bei bis zu 25 Grad bleibt es sommerlich, es ziehen allerdings Wolken auf. Auch kleine Schauer sind am Vormittag möglich. Am Nachmittag soll die Sonne aber wieder zurückkehren. wetter.de warnt zum Wochenstart vor Sturm und Niederschlag.

Mit etwa 23 Grad wird der Dienstag der kühlste Tag der Woche - doch auch an diesem Tag bleibt uns die Sonne treu.

Auch der Wetterdienst von nordbayern.de ist positiv gestimmt: Am Mittwoch sind Höchsttemperaturen um die 26 Grad drin, der Donnerstag wird bei bis zu 28 Grad sogar noch heißer. Jedoch sind im Laufe des Tages Hitzegewitter durchaus möglich. Zum Wochenende hin pendeln sich die Temperaturen bei Werten um die 23 Grad ein, bei den acht angekündigten Stunden Sonne lässt sich das allerdings sicher gut aushalten.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.