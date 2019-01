Wunderbares Weiß: Ihre schönsten Fotos vom Schnee

So erfreut sich die Region am Wintereinbruch - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Schnee hat Bayern und die Region fest im Griff. Unsere User haben uns ihre traumhaften Winter-Impressionen geschickt - von Waldspaziergängen, zugefrorenen Seen und ihren Liebsten beim Tollen im Schnee. Wir empfehlen: Eine heiße Tasse Kakao beim Durchklicken durch die Bildergalerie. So lässt sich das Schneetreiben doch am besten genießen!

Bilderstrecke zum Thema So schön ist der Wintereinbruch in der Region Der Winter ist endlich in der Region angekommen! Vor allem am Freitag verwandelte sich das Stadtgebiet in ein Winterwunderland. Wir haben die schönsten Bilder unserer User in einer bezaubernden Bildergalerie zusammengefasst.



krei