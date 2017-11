Wunderschöner Winterzauber: Die Region kleidet sich in Weiß

Die schönsten Momentaufnahmen unserer Leser aus dem Raum Franken - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Schneezauber in der Region: In weiten Teilen Frankens hat es am Donnerstag geschneit - und unsere User haben das Spektakel mit der Kamera festgehalten. Unsere Bildergalerie zeigt, dass es nicht nur in Nürnberg winterlich zuging.

mc