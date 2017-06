Strandfußballer aus 200 Kilometern Umkreis haben sich am Wochenende zum vierten "Altmühlfranken-Cup" am Treuchtlinger "Altmühlstrand" getroffen.

Am Montagabend blieb ein Lkw auf der Autobahn 6 bei Amberg liegen. Eine Polizeistreife sicherte das Fahrzeug ab. Ein Reisebus übersah dies allerdings, rammte den Streifenwagen sowie ein weiteres Auto.

Er flog eine fünf Meter tiefe Böschung hinab: Ein Motorradfahrer stürzte bei Straßdorf im Landkreis Hof am Montagabend schwer. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Ein Rettungshelikopter brachte den Mann (25) mit schweren Verletzungen in eine Fachklinik.