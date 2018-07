Würzburg: 27-jährige Patientin aus Krankenhaus vermisst

Polizei bittet ausdrücklich Hilfe der Bevölkerung gebeten - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Die 27-jährige Maria Stampfer wird seit Samstagnachmittag vermisst. Sie befand sich zuvor in ärztlicher Behandlung in Würzburg. Die Polizei sucht nach der Frau, bislang allerdings erfolglos.

Die 27-Jährige könnte sich derzeit in einer psychischen Ausnahmesitation befinden. © Polizei Würzburg



Die 27-jährige Maria Stampfer wurde am Samstagnachmittag zuletzt gegen 13.30 Uhr gesehen. Sie befand sich zu dieser Zeit in stationärer Behandlung im König-Ludwig-Haus in Würzburg. Es ist möglich, dass sich die Frau derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Suchaktionen der Polizei blieben bisher erfolglos, die Beamten bitten daher um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat dunkelblondes, gelocktes, längeres Haar und trug am Tag des Verschwindens vermutlich ein lachsfarbenes, langärmliges Oberteil und eine gemusterte Sommerhose.

Wer Hinweise zum Verschwinden der Frau geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 0931/4571630 melden.

