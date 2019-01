Würzburg: 50-Jähriger seit Montagmorgen vermisst

Er befand sich auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle am Berliner Platz - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Die Polizei sucht nach einem 50-Jährigen, der am Montagmorgen zu seiner Arbeitsstelle am Berliner Platz in Würzburg aufgebrochen war - dort ist er allerdings nie angekommen. Robert Wenzl befindet sich unter Umständen in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt Hilfe.

Die Würzburger Polizei fahndet aktuell intensiv nach einem 50 Jahre alten Mann, der seit Montagmorgen vermisst wird. Die Suche nach dem Mann, der psychisch belastet ist, lief bislang ergebnislos. Deshalb bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Robert Wenzl hatte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr seinen Wohnort in der Sanderau verlassen und war zu seiner Arbeitsstelle am Berliner Platz aufgebrochen. Dort ist der 50-Jährige allerdings nicht angekommen, wie die Polizei berichtet. Sein Mobiltelefon trage er bei sich, das Gerät sei jedoch ausgeschaltet.

Seit Montagmorgen gilt Robert Wenzl aus Würzburg als vermisst. © Polizei Würzburg



Seit Montagmorgen gilt Robert Wenzl aus Würzburg als vermisst. Foto: Polizei Würzburg



Der Vermisste dürfte sich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und Hilfe benötigt.

Robert Wenzl ist etwa 185 cm groß. Laut Polizeiangaben wirkt er vom Aussehen her eher jünger (etwa 40 Jahre) und hat eine schlanke Figur. Er trägt eine orangefarbene Brille und eine dunkle Hose, einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Daunenjacke sowie schwarze Schuhe.

Zeugen, die eine Person gesehen haben, die auf die Beschreibung von Robert Wenzl passt, oder die Angaben zum Aufenthaltsort von Robert Wenzl machen können, werden dringend gebeten, sich über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lip