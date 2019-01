Würzburg: 50-jähriger Vermisster wieder aufgetaucht

Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht - vor 17 Minuten

WÜRZBURG - Seit Montagmorgen galt ein 50-Jähriger in Würzburg als vermisst. Er war zu seiner Arbeitsstelle am Berliner Platz aufgebrochen war - dort allerdings nie angekommen. Am Abend konnte der Mann wohlauf in Karlstadt angetroffen werden.

Der 50-Jährige hatte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr seinen Wohnort in der Sanderau verlassen und war zu seiner Arbeitsstelle am Berliner Platz aufgebrochen. Dort war der 50-Jährige allerdings nicht angekommen, wie die Polizei berichtet. Sein Mobiltelefon hatte er bei sich, das Gerät war jedoch ausgeschaltet. Aufgrund seiner psychischen Belastung startete die Würzburger Polizei sofort eine Fahndung und bat auch die Bevölkerung um Hinweise. Noch am späten Montagabend konnten die Beamten den 50-Jährigen wohlauf in Karlstadt antreffen. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Dieser Artikel wurde am Dienstag aktualisiert.

lip