Würzburg: Frau mit Baby sexuell belästigt und geschlagen

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht - vor 43 Minuten

WÜRZBURG-ZELLERAU - Am Dienstagabend ist eine Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, von einem bislang Unbekannten belästigt und geschlagen worden. Die junge Mutter wurde bei dem Angriff verletzt.

Eine 22-Jährige stieg am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, in der Frankfurter Straße aus der Würzburger Straßenbahn. Sie überquerte den dortigen Parkplatz und ging durch den Moscheeweg in Richtung Weißenburgstraße. Dabei schob sie ihr elf Monate altes Kleinkind im Kinderwagen. Aus einer Gruppe Jugendlicher trat laut Polizei der Täter von hinten an die Geschädigte heran.

Der Unbekannte berührte die junge Frau zweimal am Gesäß. Als sich die 22-Jährige zum Täter umdrehte, erhielt sie unvermittelt zwei Faustschläge ins Gesicht und fiel zu Boden. Anschließend entfernte sich der Angreifer. Die Würzburgerin musste ihre leichten Verletzungen im Gesicht ärztlich versorgen lassen.

Die Polizei Würzburg hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht:

-männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und von jugendlicher Erscheinung

- schlanke Statur, nach hinten gekämmte und kurze schwarze Haare

- südländisches bzw. orientalisches Erscheinungsbild

- der Täter sprach die Geschädigte mutmaßlich in türkischer Sprache an

- er hatte eine erkennbar tiefe und raue Stimme

- der Täter trug eine hellblaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover

Die Ermittler der Polizei suchen jetzt nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, der Identität des Täters oder der Jugendgruppe abgeben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0931 4572230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

