Würzburg: Polizei schießt auf Messer-Angreifer

WÜRZBURG - Auf dem Parkplatz des Kulturspeichers in Würzburg mussten Polizeibeamte auf einen Angreifer schießen. Er war laut ersten Informationen mit einem Messer auf die Polizisten losgegangen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derweil nicht mehr. Foto: NEWS5 / DESK



Gegen 10.45 wurden die Einsatzkräfte zum Parkplatz am Alten Hafen beordert. Ein Mann war dort angeblich mit einem Messer unterwegs und beschädigte Fahrzeuge. Einen der ersten Polizisten am Tatort griff der Mann mit dem Messer an, so die Polizei. Im Zuge dieses Angriffs machten die Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch. "Der Tatverdächtige ist verletzt worden und auf dem Weg in ein Krankenhaus", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmittag. Wie schwer verletzt der Mann ist, war zunächst unklar.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derweil nicht mehr. Der Bereich rund um das Museum im Kulturspeicher sei großräumig abgesperrt worden. Zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls und zum konkreten Ablauf des Schusswaffeneinsatzes ermitteln nun die Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt.

