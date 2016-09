Würzburger Axt-Attentäter an unbekanntem Ort bestattet

Leiche des 17-Jährigen fernab seines Heimatortes beigesetzt - vor 15 Minuten

WÜRZBURG - Der 17-jährige Attentäter aus Würzburg ist bestattet worden. Er soll in der vergangenen Woche in Deutschland beigesetzt worden sein. Der junge Mann hatte zuvor Personen in einem Regionalzug schwer mit einer Axt verletzt.

Die Leiche des Würzburger Axt-Attentäters ist anonym bestattet worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde sie Ende vergangener Woche an einem Ort in Deutschland beigesetzt. Der Ort sei von Würzburg und Ochsenfurt (Kreis Würzburg), wo der Mann zuletzt gemeldet war, weit entfernt, hieß es.

Mit der Bestattung in Deutschland blieb ein Überführungsantrag, den Angehörige des Täters bei der Deutschen Botschaft in Afghanistan gestellt hatten, unerfüllt. Nach Angaben der Würzburger Staatsanwaltschaft hatten zwei Angehörige einen solchen Antrag gestellt.

Der 17-Jährige hatte Mitte Juli in einem Regionalzug in Würzburg mit einer Axt und einem Messer fünf Menschen schwer verletzt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei erschoss den Jugendlichen kurz nach der Tat. In einem Video hatte er sich zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt.

Bilderstrecke zum Thema Amoklauf in Regionalzug bei Würzburg: Polizei erschießt Täter Ein 17-Jähriger hat am späten Montagabend bei Würzburg in einem Regionalzug auf der Strecke Treuchtlingen - Würzburg mehrere Menschen mit Axt und Messer attackiert. Vier Menschen wurden schwer verletzt, ein weiterer trug leichte Verletzungen davon. 14 Menschen erlitten einen Schock. Die Polizei erschoss den Mann auf der Flucht. Zu möglichen Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht.



dpa