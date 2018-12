"Yakari und Kleiner Donner": Pferdeshow begeistert Bamberg

BAMBERG - Am Donnerstagnachmittag "Yakari und Kleiner Donner" die Besucher der Brose Arena in ihren Bann. Neben den 18 Pferden waren es auch die Akrobaten, die für einen wundervollen Nachmittag für Jung und Alt sorgten. Die Show erzählte den ersten Teil einer Geschichte, in dem Yakari auf das Pferd Kleiner Donner trifft und ihn aus einer Felsspalte befreit.

Es ist Lieblingssendung der Kinder: Die Geschichte vom kleinen Indianerjungen Yakari, der mit Tieren sprechen kann.



Frank Märzke