Zahl der Unfalltoten in Mittelfranken leicht gesunken

Junge Erwachsene am stärksten gefährdete Gruppe - vor 1 Stunde

MITTELFRANKEN - Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat am Dienstag seine Verkehrsunfallstatistik veröffentlicht. Während die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt leicht zurückging, stieg sie für Unfälle mit Verletzten. Besonders stark stieg die Zahl der Unfälle unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss.

Auf unserer interaktiven Karte sehen Sie die detailierte Verkehrsunfallstatistik für die Landkreise von Januar bis November 2015 und 2016. Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik, Visualisierung: Viola Bernlocher.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken zählt für das Jahr 2016 insgesamt 51.590 Verkehrsunfälle in Mittelfranken, das sind 0,19 Prozent weniger als im Jahr 2015 (51.686). Todesopfer gab es insgesamt 70, drei weniger als im Vorjahr, davon 55 außerorts und 15 innerorts. In Bayern geht der Trend bei den Unfallzahlen allerdings nach oben.

Bei Alkoholunfällen, deren Anzahl im Vergleich zu 2015 um fast zehn Prozent anstieg, wurden sechs Personen getötet und 294 verletzt. Besonders von der Polizei beklagt werden die Unfälle unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss, deren Zahl um 22,73 Prozent auf 54 Unfälle stieg.

Da die Altersgruppe "Junge Erwachsene" (18 bis 24 Jahre) im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil übermäßig oft an Unfällen beteiligt ist und mehr als die Hälfte dieser selbst verursacht, will die Polizei unter anderem an Schulen präventive Maßnahmen verstärken.

Das Bayerische Verkehrsministerium will die Zahl der Verkehrstoten von 2011 bis 2020 um 30 Prozent reduzieren. Deshalb will das Polizeipräsidium Mittelfranken auch seine Öffentlichkeitsarbeit verstärken und "weiterhin eine konsequente Verkehrsüberwachung durchführen". Bei schweren Unfällen mit Getöteten und Schwerverletzten ist "überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit" die Unfallursache Nummer eins.

cob