Zahlreiche Glätteunfälle bei Sulzbach-Rosenberg

Mehrere Autos stießen zusammen - Eisplatten krachten auf Pkw - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Winterliche Straßenverhältnisse hielten am Mittwoch die Polizei in und um Sulzbach-Rosenberg auf Trab. Sieben Mal rückten die Beamten zu Verkehrsunfällen aus. Die B14 war wegen eines Frontalzusammenstoßes am Abend eine Stunde lang teilweise gesperrt.

Ein BMW-Fahrer verlor am Abend auf der rutschigen B14 die Kontrolle und prallte in den Gegenverkehr. Foto: Polizei Sulzbach-Rosenberg



Bereits am Morgen gegen 7 Uhr krachten auf der Bundesstraße 85 mehrere Eisplatten in die Windschutzscheibe eines Pkw, die sich von einem Sattelzug gelöst hatten. Die 36-jährige Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand aber ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Der 52-jährige Lkw-Fahrer durfte weiterfahren, nachdem er eine Sicherheitsleistung von knapp 150 Euro gezahlt und seine Versicherung angegeben hatte.

Gegen 10.10 Uhr rutschte dann in Weigendorf ein Arbeiter mit seinem Kastenwagen gegen einen Lichtmast, der dabei umknickte. Der Schaden an Laterne und Fahrzeug wird auf 4.000 Euro geschätzt. Am Abend gegen 20.15 Uhr passierte etwas Ähnliches einer 60-Jährigen, die mit ihrem Toyota gegen den Pfosten einer Parkplatzbegrenzung stieß.

Mehrere Zusammenstöße auf glatter Fahrbahn

In Sulzbach-Rosenberg stießen dann am Nachmittag zwei Fahrzeuge zusammen: Gegen 15 Uhr übersah ein 71-Jähriger beim Spurwechsel einen nachfolgenden BMW und rammte das Fahrzeug mit seinem Opel. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro.

Wenig später kollidierten in der Bayreuther Straße in Sulzbach-Rosenberg zwei Nissan. Eine 27-Jährige rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Wagen in das Auto einer 38-Jährigen, die hinter einem stehengebliebenen Lkw angehalten hatte. Es entstand ein Blechschaden von etwa 5.000 Euro.

Auf der B14 stießen am Abend schließlich zwei Fahrzeuge frontal zusammen: Ein 38-Jähriger war gegen 18.20 Uhr mit seinem BMW in Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs, als er kurz nach Kauerhof ins Schleudern kam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Peugeot. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die B14 war für eine Stunde nur halbseitig befahrbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

