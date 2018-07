Zeche behinderter Kinder gezahlt: Spender outet sich

Bekannter hatte Schrift des Wohltäters erkannt - Begeisterung bei Facebook - vor 1 Stunde

STRAUBING - Die Aktion rührte Tausende: Ein Unbekannter zahlte heimlich die Restaurant-Rechnung einer Gruppe behinderter Kinder und hinterließ eine dankende Nachricht an deren Betreuer. Nun steht fest, wer sich hinter dem anonymen Wohltäter verbirgt.

Nach zahlreichen Reaktionen im Internet auf seine anonyme Einladung von Behinderten hat sich der unbekannte Spender zu erkennen gegeben. Der 39-Jährige hatte in Straubing heimlich die Rechnung für eine Gruppe von behinderten Kindern übernommen und war verschwunden. Die gute Tat des niederbayerischen Unternehmers hatte Hunderte Reaktionen im Internet zur Folge. "Ich hoffe, dass andere auch auf so eine Idee kommen. Man muss anderen auch etwas gönnen können. Geben ist wirklich seliger als Nehmen", sagte Spender Dirk Harmssen nun der Passauer Neuen Presse (Samstag). Harmssen war zufällig in dem Lokal, als dort die Gruppe einer Einrichtung für geistig Behinderte speiste.

"Es hat mich zutiefst beeindruckt, wie die Betreuer sich in dem Burger-Restaurant um diese Kinder gekümmert haben", sagte er der Zeitung. Der 39-Jährige ging zum Kellner, zahlte die Zeche für die Gruppe und hinterließ lediglich einen Zettel mit seinen Initialen: "Vielen Dank, dass sie sich um diese außergewöhnlichen Kinder kümmern", stand darauf. Anschließend suchte unter anderem Radiosender Antenne Bayern nach dem Wohltäter. Ein entsprechender Facebook-Eintrag wurde tausendfach geteilt und fast 600 Mal kommentiert. "Wahnsinn! Ein Mensch mit Herz!", schrieb eine Nutzerin beispielsweise am Samstag. Der Sender hatte auch den Notizzettel mit der Handschrift Harmssens veröffentlicht. Letztlich hatten Bekannte des 39-Jährigen die Schrift erkannt und den Hinweis auf den Urheber gegeben.

