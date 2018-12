Die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen haben am Dienstag in der Kinderklinik in Erlangen gemeinsam mit kranken Jungs und Mädchen Weihnachtsschmuck gebastelt. Bereits zum vierten Mal fand die Aktion statt, wieder war fast die ganze Mannschaft dabei.

Die Fotoausstellung Blick & Klick wird an verschiedenen Orten in Erlangen gezeigt. Zugewanderte haben in Bildern festgehalten, was sie in Erlangen an ihre alte Heimat erinnert.