Zeit drängt: Briefwähler sollen bis Dienstag abschicken

Nürnberg erwartet in diesem Jahr einen Rekord an Briefwählern - vor 1 Stunde

WIESBADEN - Noch Montag oder spätestens Dienstag sollten die Bürger, die sich für die Briefwahl entschieden haben, ihre Wahlbriefe zur Post bringen - sonst gehen sie eventuell nicht mehr rechtzeitig bei den zuständigen Stellen ein.

Spätestens am Dienstag sollten Bürger ihre Wahlbriefe zur Post bringen, damit diese noch rechtzeitig bei der zuständigen Stelle eingehen. © Bodo Marks (dpa)

Spätestens am Dienstag sollten Bürger ihre Wahlbriefe zur Post bringen, damit diese noch rechtzeitig bei der zuständigen Stelle eingehen.

Bilderstrecke zum Thema

Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September ist alles andere als Routine, denn was mögliche Mehrheiten und Koalitionen angeht, steht vieles in den Sternen. Gewiss sind im Wahlkampf nur die personellen Aushängeschilder der großen und vemeintlich kleinen Parteien. Das sind die Spitzenkandidaten.