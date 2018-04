Zeit für Frühling: Bis zu 21 Grad am Wochenende

Am Donnerstag sinken die Temperaturen jedoch noch einmal ab - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Eis schlecken, Sonne tanken und Ausflüge ins Freie: Endlich hält der Frühling Einzug in Franken. Vor allem der Mittwoch und Samstag werden sonnig und warm - also rauf mit der Sonnenbrille und weg mit der Winterjacke!

Bei über 20 Grad am Mittwoch und Samstag bekommt bestimmt der ein oder andere Lust darauf, das erste Eis des Jahres in der Sonne zu schlecken! © Christoph Schmidt/dpa



Der Frühling gibt am Mittwoch richtig Gas: Das Thermometer klettert tagsüber auf bis zu 22 Grad. Das schreit ja fast schon nach Freibad - naja, übertreiben wir es nicht. Schauer- und Gewitterwarnungen für den Laufe des Nachmittags trüben die Stimmung ohnehin etwas. Außerdem wird es teilweis sehr windig, so sagt es der Wetterochs voraus.

Wer die warmen Temperaturen nutzen will und sich von ein bisschen Wind und Regen nicht abschrecken lässt, sollte vielleicht über einen Besuch am Nürnberger Volksfest nachdenken. Vom Eröffnungsabend haben wir bereits imposante Bilder gesammelt.

Der Donnerstag zeigt sich wieder kühler - Grund dafür ist kalte Luft aus Island. Es hat nur 8 bis 14 Grad mit etwas Regen zwischendurch. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de wird die Sonne häufig von Wolken verdeckt.

Doch schon am Freitag soll es wieder bergauf gehen: Der Himmel bleibt wolkenlos und sonnig. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass es auch wieder wärmer wird - wetter.com zufolge klettern die Temperaturen maximal auf 12 Grad.

Dafür bringt der Samstag dann den Frühling wieder zurück: Es werden Höchsttemperaturen von 21 Grad erreicht. Dass es regnet, ist sehr unwahrscheinlich. Umso mehr können wir uns an den 11,5 Stunden Sonnenschein erfreuen, die wetter.de ankündigt. So wie hier die Erlanger in unserer Bildergalerie:

