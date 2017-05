Zoll findet zwei Asylsuchende auf Lkw-Ladefläche

Auflieger hatte ein Loch im Dach - Afghanen hatten 20.000 Euro investiert

SCHWEINFURT - Zwei Zöllner erlebten am Dienstagmorgen in Schweinfurt eine Überraschung: Bei der Kontrolle eines Lkw trafen sie auf zwei asylsuchende Afghanen, die sich über ein Loch in der Dachplane Zugang verschafft haben. Die Polizei ermittelt.

In diesem Lkw versteckten sich die zwei Asylsuchenden. © Polizei Schweinfurt



Gegen 8 Uhr fuhr der Lkw-Fahrer mit seinem bulgarischen Sattelzug beim Zollamt in der Londonstraße in Schweinfurt vor und bat um zollrechtliche Abfertigung seiner Ladung aus dem Ausland.

Der Sattelauflieger mit Plane- und Spriegelaufbau war werksseitig einwandfrei verplombt und wurde von den Zollbeamten nach Brechen der Plombe geöffnet.

Auf der Ladefläche erwartete die Zöllner dann jedoch eine Überraschung: Zwei junge Männer, die auf zahlreichen Kartons saßen, winkten ihnen zu. Die beiden etwa 16 bis 17 Jahre alten Männer ohne Papiere erkundigten sich in welchem Land sie sich denn aktuell befinden würden.

20.000 Euro an Schleuser bezahlt

Die Zollbeamten verständigten die Schweinfurter Polizei, die die beiden Asylsuchenden mit zwei Streifen entgegennahm. Die Jugendlichen gaben an, für ihre gezielte Schleusung nach Deutschland über 20.000 Euro investiert zu haben. Auf die Ladefläche des Aufliegers gelangten sie über ein Loch in der Dachplane, das die Schleuser eigens dafür eingeschnitten hatten.

Durch dieses Loch in der Dachplane stiegen die beiden Afghanen auf die Ladefläche. © Polizei Schweinfurt



Die beiden Afghanen waren trotz ihrer Mitfahrt auf der Ladefläche über fünf Tage wohlauf und wurden im Rahmen ihres Asylverfahrens einer Aufnahmeeinrichtung zugeführt. Hinsichtlich des Fahrers ergaben sich keine Hinweise auf eine wissentliche Beteiligung an der Einschleusung, er durfte seine Fahrt fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt führt die weiteren Ermittlungen in der Sache wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet.

