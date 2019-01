Zu anhänglich: Kaninchen "Peter" im Tierheim abgegeben

Tierpflegerin adoptierte den Nager und stellte etwas Außergewöhnliches fest - vor 15 Minuten

TEXAS - Man mag es kaum glauben: In Texas wurde ein Baby-Kaninchen aus einem völlig absurden Grund im Tierheim abgegeben. Angeblich war das Felltierchen "zu anhänglich" und verlangte dem Besitzer zu viel Aufmerksamkeit ab.

Das Baby-Kaninchen war gerade einmal fünf Monate alt und ließ mit seinen schwarzen Knopfaugen so manchen Tierliebhaber schwach werden. Das Herz seines Besitzers in Texas konnte das kleine Nagetier leider nicht erweichen. Weil es zu viel schmusen wollte und damit zu anhänglich war, brachte der Besitzer es ins Tierheim. Zum Glück fand der flauschige Knäuel hier schnell eine liebe Helferin, die sich des Tieres sofort annahm: Ryan Sadler. Die freiwillige Helferin des Tierheims und selbst Hasen-Mama taufte das Kaninchen auf den Namen "Peter".

Als sie den Nager näher untersuchte, stellte sie jedoch fest, dass der Vorbesitzer das Tier nicht ordentlich gepflegt haben muss. Die Nägel des Tieres waren viel zu lang. Sadler kümmerte sich schnell um das Problem und schnitt dem Kaninchen die Nägel - doch währenddessen passierte etwas sehr Ungewöhnliches. "Peter" begann damit, ihr Küsschen zu geben. "Ich habe ihn gehalten und er hat einfach angefangen, meine Hände abzulecken", so Sadler. Bei Kaninchen kommt das Ablecken einem Kuss gleich - ihre eigenen Nager taten das jedoch nie. "Mein Kaninchen Pepper hat das noch nie getan. Wir waren total begeistert davon, wie süß und lieb es war", erzählt die Kaninchen-Besitzerin weiter.

Sofort verliebte sich die Helferin in das Tierchen und adoptierte es. "Er ist das niedlichste Kaninchen überhaupt – ich kann nicht glauben, dass ihn irgendjemand aufgeben würde", schreibt Sadler. In seinem neuen Zuhause fühlte sich Peter sofort wohl. Er verstehe sich super mit Yorkshire Terrier Pip und der Kaninchen-Dame Pepper. Noch ist jeder Nager in seinem eigenen Käfig untergebracht, weil Pepper eher etwas Raum für sich bevorzuge. "Ihre Käfige sind nebeneinander und Peter versucht immer, sich mit ihr anzufreunden", berichtet Sander von der neuen Situation. Eines jedenfalls bekommt Peper bei seiner neuen Familie mehr als genug: Kuscheleinheiten.

jm