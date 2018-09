Zu schnell in die Kurve: Lkw kippt am Kreuz Schweinfurt um

Laster war mit Fleisch beladen - Zwei Personen leicht verletzt - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT/WERNECK - Am späten Mittwochnachmittag ist am Kreuz Schweinfurt ein Lkw umgekippt, der beladen war mit Fleisch. Das Fahrzeug blockierte bis in die Abendstunden die Abfahrt zur A70 Richtung Bamberg.

Der Laster kippte in einer Kurve am Kreuz Schweinfurt auf die linke Seite um. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. © NEWS5 / Merzbach



Nach ersten Informationen der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck war der Lkw gegen 17.10 Uhr am Kreuz Schweinfurt beim Abfahren auf die A70 mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gerauscht. Der Sattelzug kippte daraufhin auf die linke Seite, wohl auch weil er mit Fleisch beladen war und dementsprechend schwer.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Abfahrt zur A70 Richtung Bamberg war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

