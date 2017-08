Zu schnell unterwegs: Auto kracht bei Döhlau in Leitplanke

DÖHLAU - Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend im Landkreis Hof die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen einen Lkw und krachte in die Leitplanke. Ein zweiter Pkw wurde durch abgerissene Wagenteile in den Unfall verwickelt.

Ein Pkw verlor bei einem Unfall auf der B15 im Landkreis Hof die Motorhaube. Die beschädigte ein weiteres Fahrzeug. © NEWS5 / Fricke



Laut der Polizei verlor gegen 19.50 Uhr am Donnerstag ein 18 Jahre alter Autofahrer von Richtung Döhlau kommend auf der B15 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen drehte sich und touchierte die Leitplanke und einen entgegenkommenden Lkw. Dabei wurde die Motorhaube des Autos abgerissen und traf ein weiteres Auto.

Der Unfallfahrer und zwei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten erlitten keine Verletzungen.

Der insgesamt entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die B15 musste nach dem Unfall komplett gesperrt werden.

Grund für den Kontrollverlust über das Fahrzeug war wohl überhöhte Geschwindigkeit.

