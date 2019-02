Zu viel Schnee: Keine Schule in der Oberpfalz

Zahlreiche Unfälle auf Bayerns Straßen - Pkw schleudert in Schneefahrzeug - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Wegen des Schneefalls ist am Montag in 14 bayerischen Landkreisen und Kreisstädten der Unterricht zum Teil oder ganz ausgefallen - unter anderem auch in der Oberpfalz. Schon am Sonntag war es wegen den winterlichen Verhältnissen zu zahlreichen Unfällen im Straßenverkehr gekommen.

Der Schnee hat die Oberpfalz auch am Montagvormittag noch fest im Griff. © NEWS5 / Auer, NEWS5



Der Schnee hat die Oberpfalz auch am Montagvormittag noch fest im Griff. Foto: NEWS5 / Auer, NEWS5



In Pfaffenhofen, Dingolfing-Landau, Kehlheim, Landshut (Landkreis und Stadt), Cham, Regensburg (Landkreis und Stadt), Schwandorf und Weiden in der Oberpfalz hatten alle Schüler „Winterfrei“. In Regen, Straubing-Bogen und Wunsiedel im Fichtelgebirge fiel der Unterricht nur an einzelnen Schulen aus. Schüler, die am Montag in die Schule kamen, wurden dort von Lehrern betreut. In Neumarkt fand der Unterricht dagegen wie gewohnt statt. Das Bayerische Kultusministerium geht davon aus, dass der Unterricht am Dienstag in ganz Bayern wieder planmäßig stattfinden kann.

Der zum Teil heftige Schneefall am Sonntag hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Bei verschneiten und glatten Straßen gab es in vor allem in Ostbayern mehrere Unfälle.

In der Oberpfalz kam es allein am Sonntag zu 90 Unfällen.

Auch bei Pegnitz krachte es: Ein 62-Jähriger aus dem Raum Nürnberg rammte it seinem Pkw ein Schneeräumfahrzeug, welches daraufhin nicht mehr einsatzfähig war. Der Mann war auf der Autobahn von Nürnberg kommend in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, auf Höhe der Anschlussstelle Plech wollte er an einem Schneeräumfahrzeug der Autobahndirektion rechts vorbeifahren. Bei einsetzendem Schnee und schneebedeckter Fahrbahn geriet er neben dem Winterdienstfahrzeug ins Schleudern und stieß seitlich gegen das ausgefahrene Räumschild. Hierbei wurde das Winterdienstfahrzeug nicht unerheblich beschädigt, sodass ein weiterer Einsatz nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug des Nürnbergers musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Ausfalls kam es in der Folge zu erheblichen Behinderungen zwischen Plech und Bayreuth. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Im Landkreis Cham kam am frühen Montagmorgen ein Mann mit seinem Auto von der glatten Straße ab, es rutschte auf ein Bahngleis. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten nach der Bergung in ein Krankenhaus. In den Landkreisen Cham und Regensburg meldete die Polizei zahlreiche umgestürzte Bäume. Auch auf der Autobahn 95 musste die Feuerwehr am Morgen einen umgestürzten Baum beseitigen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen in Regensburg knapp 30 Zentimeter Neuschnee, im Allgäu und im Voralpenraum fielen demnach bis zu 20 Zentimeter Schnee.

Die Wetterlage verheißt jedoch Entspannung. Die kommenden Tage bleiben nach Angaben der Meteorologen überwiegend trocken. Bei Temperaturen zwischen minus- bis plus 3 Grad scheint auch wieder die Sonne.

dpa