Zu viel Stress: Tierschützer raten zu Fasching ohne Bello

Hundehalter sollten ihre Vierbeiner nicht mit zu den Umzügen nehmen

NÜRNBERG - Das närrische Treiben in der Region geht steil seinem Höhepunkt entgegen, in Franken und der Oberpfalz werden Kostüme und Wagen für die Umzüge fit gemacht. Doch für Hund, Pferd und Co. bedeutet Fasching vor allem Stress, Angst und Verletzungsgefahr.

Auf eine Kostümierung für den Vierbeiner sollte man besser verzichten, raten Tierschützer. Das schränkt die Bewegungsfreiheit des Hundes ein, außerdem kann er sich wundreiben. Foto: Deutscher Tierschutzbund e.V.



Der Deutsche Tierschutzbund e. V. rät Hundebesitzern dazu, ihre Tiere nicht mit auf Faschingsumzüge zu nehmen. Der Lärm und das Durcheinander lösten bei den Hunden Angst und Stress aus, zudem sei die Verletzungsgefahr für die Vierbeiner groß: Bonbons als Wurfgeschosse und herumliegende Glassplitter zerbrochener Flaschen könnten schmerzhafte Verletzungen verursachen.

Außerdem appelliert der Deutsche Tierschutzbund an Tierhalter, ihre Haustiere nicht zu verkleiden. Erstens würde das Tier so zur Schau gestellt und in seiner Bewegungsfreiheit und Körpersprache eingeschränkt. Gefährlich sind die vermeintlich niedlichen Kostüme außerdem für die Regulierung des Wärmehaushalts der Vierbeiners. Im schlimmsten Fall können sie sich am Kostüm wund reiben oder sich daran sogar strangulieren.

Kritisch sieht der Deutsche Tierschutzbund außerdem den Einsatz von Pferden auf Faschingsumzügen: "Laute Musik, Tröten und Gegröle strapazieren die Nerven der Pferde. Zudem ist das stundenlange Gehen auf dem harten Asphalt nicht gut für die Huftiere", heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus könnten die kräftigen Tiere sogar für die Besucher zu einer Gefahr werden: "Wenn ein Pferd in Panik durchgeht, können dabei auch Personen verletzt werden."

Auch die Faschings-Fans ohne Haustier könnten die fünfte Jahreszeit so tierfreundlich wie nur möglich gestalten. Hier rät der Tierschutzbund dazu, tierversuchsfreie Karnevalsschminke zu verwenden, die hier zu finden ist.

