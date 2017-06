Zu wenig Meeresfrüchte: Gast randaliert in Restaurant

COBURG - Weil ihm zu wenig Meeresfrüchte in den Nudeln waren, ist ein Gast in einem italienischen Restaurant in Coburg ausgerastet und hat randaliert.

Gegen 19 Uhr bestellte der 46-Jährige in einer Coburger Pizzeria Nudeln mit Meeresfrüchten. Weil ihm zu wenig Meeresfrüchte in seinem Essen waren, wollte er sich beim Restaurantbesitzer direkt beschweren. Es kam zum Streit und der Mann klatschte seine Portion Nudeln mit voller Wucht auf den Tresen, so dass die Nudeln sich im ganzen Gastraum verteilten. Auf dem Weg nach draußen packte der Mann eine 41-jährige Mitarbeiterin am Arm und drückte sie gegen den Türrahmen.

Der Mann ist bereits amtsbekannt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

