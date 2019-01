Zugunglück in Aichach: Strafbefehl gegen Bahn-Mitarbeiter

AICHACH - Wegen eines Zugunglücks mit zwei Toten in Aichach hat das Amtsgericht Augsburg gegen den Fahrdienstleiter einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung erlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 25 Jahre alten Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) eine zehnmonatige Bewährungsstrafe beantragt.

Beim Zugunglück im Aichacher Bahnhof kamen im vergangenen Jahr zwei Menschen ums Leben. Foto: NEWS5/Pieknik



Wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte, habe das Gericht den Strafbefehl entsprechend erlassen.

Am 7. Mai 2018 war am Aichacher Bahnhof ein Personenzug ungebremst auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Der 37 Jahre alte Lokführer des Zuges der Bayerischen Regiobahn und eine 73 Jahre alte Passagierin starben. Weitere Fahrgäste wurden verletzt, einige schwer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrdienstleiter vor, dass er zwei schwere Fehler begangen und so das Unglück verursacht habe. Der Strafbefehl lautet außerdem auf fahrlässige Körperverletzung in 13 Fällen und fahrlässige Gefährdung des Bahnverkehrs. Der Beschuldigte kann dagegen noch Einspruch einlegen. Dann käme es voraussichtlich zu einem Prozess.

