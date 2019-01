Zum Durchklicken: Das sind die Stickoxid-Werte in der Region

Vor allem Nürnberg, Augsburg und München kämpfen mit schlechter Luft

NÜRNBERG - Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. Auch in Bayern wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) an manchen Orten überschritten. Wir geben einen Überblick.

Vor allem in Großstädten ist die Belastung durch Stickstoffdioxid hoch. Die Kommunen versuchen mit Umweltzonen und Fahrverboten für alte Dieselautos gegenzusteuern. Foto: Roland Weihrauch/dpa



Das Umweltbundesamt hat am Donnerstag seine neuesten Daten zur Stickstoffdioxid-Belastung in Deutschland bekanntgegeben. Behördenchefin Maria Krautzberger betont zwar, dass die Werte in Deutschland insgesamt leicht zurückgegangen sind, allerdings sind vor allem Stadtbewohner noch weit entfernt von sauberer Luft. Besonders hoch seien die Emissionen von älteren Dieselfahrzeugen. In Hamburg und Stuttgart wurden deshalb bereits die ersten Fahrverbote erlassen. In Nürnberg spricht sich Oberbürgermeister Ulrich Maly gegen solche Verbotszonen aus. In der Frankenmetropole wird der Grenzwert (40 Mikrogramm pro Kubikmeter) laut Umweltbundesamt an der Messstelle in der von-der-Tann-Straße (46 Mikrogramm) überschritten. Am Bahnhof liegen die Werte noch bei 35 Mikrogramm und in Muggenhof bei 27.

In ganz Bayern werden die Werte auch in Augsburg (43) sowie in München (66 Mikrogramm an der Landshuter Allee und 48 Mikrogramm am Stachus) überschritten. Besonders gut kommen in Franken die Städte Erlangen (17), Burgbernheim (12), Hof (17) und Kleinwallstadt (16) weg.

Auf der folgenden Karte sehen Sie eine Übersicht der Messwerte in ganz Bayern:

Falls Sie die Karte nicht öffnen können, klicken Sie auf diesen Link.

