Zunehmende Transporte: Wenn Gülle auf die Reise geht

Neue Düngeverordnung zwingt die Bauern zum Handeln - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer bald überall Gülletransporte auf den Straßen sieht, muss sich nicht wundern: Durch die neue Düngeverordnung bekommen die Bauern Probleme, den organischen Dünger loszuwerden.

Gülle kann heute schon deutlich gezielter verteilt werden als mit dem traditionellen Odelfass. © Foto: Philipp Schulze/dpa



Wohin mit Gülle und Gärresten, fragen sich derzeit viele Landwirte. In Regionen mit vielen Kühen, Schweinen und Biogasanlagen haben jetzt Bauern einen deutlichen Überschuss. Denn mit der neuen Düngeverordnung dürfen nur noch 170 Kilogramm Stickstoff aus organischem Wirtschaftsdünger pro Hektar und Jahr ausgebracht werden, plötzlich werden auch die Gärreste aus Biogasanlagen mit eingerechnet, plötzlich ist eine Stickstoffdüngung im Herbst nur noch in wenigen Fällen möglich.

"Wir erwarten, dass der Druck auf viele Landwirte größer werden wird", sagt Robert Huf, Geschäftsführer des Maschinenrings Landshut-Rottenburg. In seinem Zuständigkeitsbereich liegt auch die Schweinemasthochburg Hohenthann mit allein 65000 Mastschweinen. Schon bisher gab es hier im kleinen Rahmen Handel mit Gülle. "Teilweise lief das auch über den Maschinenring. Große Umsätze waren das aber bisher nicht. Viele Betriebe haben auch selbst Landwirte in der Umgebung gefunden, die ihre Gülle abnehmen", erzählt Huf.

Durch die neue Gülleverordnung wird der Überschuss der Betriebe aber größer, der Wirtschaftsdünger wird zunehmend auf den Markt geworfen. "Wir gehen davon aus, dass wir vom Maschinenring künftig mehr gefragt sind", meint Huf. Das hat auch das zentrale Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe in Neuburg an der Donau erkannt. Dort hat man eine Online-Güllebörse entwickelt, die in den nächsten Wochen ins Internet gestellt werden soll.

"Nach den Prinzip von Ebay-Kleinanzeigen"

"Anfangs wird das eher nach dem Prinzip von Ebay-Kleinanzeigen funktionieren, dann wird es sich weiterentwickeln", sagt Martin Gehring vom Maschinenring-Kuratorium. Wer Gülle abzugeben hat, inseriert die Details künftig auf der Internet-Plattform der Maschinenringe. Wer den organischen Dünger abnehmen möchte, meldet sich auf die Inserate. Transport und Ausbringung können die Landwirte unter sich regeln oder die Infrastruktur der Maschinenringe zu Hilfe nehmen.

"Bisher wurde die Gülle oft kostenlos abgegeben und der Abnehmer hat sie abgeholt und ausgebracht. Künftig wird aber wohl so viel Gülle auf dem Markt sein, dass der abgebende Betrieb etwas zahlen muss, um sie loszuwerden", glaubt Robert Huf vom Maschinenring Landshut-Rottenburg.

Wer jetzt zu viel Gülle und Gärreste hat, hat im Prinzip drei Möglichkeiten: Erstens könnte der Landwirt das Vieh oder die Biogasanlagen reduzieren — die wenigsten werden sich wohl für diese Variante entscheiden wollen. Zweitens könnte der Bauer mehr Fläche pachten, auf der er seine Gülle verteilen kann. "Die Flächen sind aber knapp, wir haben sehr hohe Pachtpreise", sagt Robert Huf vom Maschinenring Landshut-Rottenburg. Bleibt also vor allem der Handel mit Gülle.

Großbetriebe machen sich schon Gedanken über Separierungsanlagen, mit denen die Feststoffe aus der Gülle verdichtet werden können. Dadurch lohnt sich dann auch der Transport über weitere Strecken. Durch die Düngeverordnung steigen künftig die Ausgaben für große Viehbetriebe, erst recht, wenn 2019 die ersten "Roten Gebiete" in Bayern ausgewiesen werden. In diesen Regionen ist die Nitrat-Belastung des Grundwassers so groß, dass es in Zukunft noch weitere Einschränkungen bei der Stickstoff-Düngung geben wird.

Vor allem Teile Westmittelfrankens, Unterfrankens und Niederbayerns werden wohl zu diesen "Roten Gebieten" zählen. "Bei uns werden da sicher einige Gemeinden dazu gehören", glaubt Huf. "Dann wird’s dann schon richtig eng für einige Landwirte."

Martin Müller