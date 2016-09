Zusatzzüge für Nürnberg: Bahn rüstet für die Wiesn auf

Vekehrsunternehmen präsentiert ein Schmankerl zur Wiesn - vor 2 Stunden

MÜNCHEN - Es ist das Volksfest schlechthin - das Oktoberfest. Jahr für Jahr reisen Millionen an Besuchern auf die traditionsreiche Wiesn. Die Deutsche Bahn hat auf den großen Andrang reagiert und stellt für den 17. September bis 3. Oktober Sonderzüge zur Verfügung - auch in Nürnberg.

Die Bahn stellt Sonderzüge für das beliebteste Volksfest der Welt. Foto: AFP



Bald heißt es wieder "O' zapft is". Der Spatenstich zum bekanntesten Volksfest der Welt lässt nicht mehr lange auf sich warten, der Andrang an Besuchern dürfte auch in diesem Jahr wieder in die Millionen reichen. Die Deutsche Bahn stellt deshalb einen gesonderten Schienenverkehr für die Hin- und Rückreise zur Verfügung. Der Festzeltspaß soll ja schließlich keinem verwehrt bleiben.

Auch hier in der Region können Wiesn-Fans von dem Zusatzangebot profitieren. An 14 Tagen - allem voran am Wochenende - verkehren die Züge von Nürnberg nach München und machen auch in Treuchtlingen und Ingolstadt einen Zwischenstopp. Die einzig schlechte Nachricht: Die Abfahrtszeiten in die bayerische Landeshauptstadt sind nichts für Langschläfer. Da muss man am Wochenende eben mal früher raus.

Weitere Bahnen verkehren auch ab Würzburg über Ochsenfurt, Ansbach und Treuchtlingen. Hierfür sieht der Fahrplan sieben Tage mit je einem Zug vor. Den ausführlichen Schienenverkehr gibt es auf der Seite der Deutschen Bahn.

