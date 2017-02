Zuschauerrekord für die 30. "Fastnacht in Franken"

Zahlreiche Politiker schauten bei dem bunten Treiben in Veitshöchheim vorbei - vor 1 Stunde

VEITSHÖCHHEIM - Das dürfte den Machern ein breiteres Grinsen in Gesicht zeichnen als der beste Witz: Die 30. Ausgabe der "Fastnacht in Franken" am Freitagabend überzeugte mit einem Marktanteil von 52,6 Prozent in Bayern.

Hexe gegen Homer: Finanzminister Markus Söder und seine Frau Karin holten sich in diesem Jahr Inspiration aus der US-Kleinstadt Springfield, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (r.) wählte hingegen eine Märchenfigur. © dpa



Hexe gegen Homer: Finanzminister Markus Söder und seine Frau Karin holten sich in diesem Jahr Inspiration aus der US-Kleinstadt Springfield, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (r.) wählte hingegen eine Märchenfigur. Foto: dpa



Das macht insgesamt 2,6 Millionen Zuschauer im Freistaat, die sich das bunte Treiben nicht entgehen lassen wollten. Bundesweit schalteten laut BR immerhin 4,47 Millionen Zuschauer ein. Die besondere Fastnacht "hat damit ihren Rang als erfolgreichste Sendung des BR Fernsehens eindrucksvoll bestätigt", wie es auf der Seite des Senders heißt.

Zahlreiche Politiker aus Bayern schauten auch in diesem Jahr vorbei - wieder einmal in aufwendigen Kostümen. Finanzminister Markus Söder schaute als Homer Simpson vorbei. Seine Frau Karin kam dazu passend mit blauer Turmfrisur als Marge. "Homer Simpson würde CSU wählen", hatte er schon zuvor gemeint.

Bilderstrecke zum Thema Fastnacht in Franken: Veitshöchheim feiert die fünfte Jahreszeit Fastnacht in Franken ist der Quotenbringer des Bayerischen Fernsehens. Und das jedes Jahr zu Recht: Fantasievolle Verkleidungen, fulminante Einlagen der Fastnachtsgruppen aus ganz Franken und ein Büttenprogramm, in dem jeder sein Fett weg bekommt.



Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) präsentierte sich dem Publikum als böse Hexe. Mit furchterregenden Kontaktlinsen blickte sie in die Runde - einen passenden Reisigbesen hatte sie ebenfalls dabei. Dorothee Bär (CSU), Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium kam als böse Zeichentrickfee Maleficent. "Es gibt zu wenig Frauen in der Politik - da müssen die verbleibenden Frauen mächtiger sein", sagte sie dazu. Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) wollte hingegen "kämpfen für das Gute", wie er sagte: Er kam mit Laserschwert als Jedi-Ritter.

Zwei Outfits waren bereits vor Beginn des roten Teppichs in Veitshöchheim bei Würzburg klar: Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kam - wie jedes Jahr - unkostümiert, nur mit Glitzerfliege im dunklen Anzug. Und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ging - ebenfalls wie jedes Jahr - als Sheriff.

Bilderstrecke zum Thema Sexy Feen und Robin Hood: Die besten Kostüme aus Veitshöchheim Die Spitze der bayerischen Politik zeigt sich in Veitshöchheim von seiner kreativen Seite: Ob als gelbe Kult-Figur, Zeichentrick-Hexe, oder als Wahrzeichen - für ihrer Verkleidungen griffen die Politiker ganz tief in die Trickkiste. Innenminister Joachim Herrmann setzte allerdings auf die nachhaltige Variante - er kam in einem Kostüm, das er schon einmal trug.



bb/dpa