Zwei Gefangene aus JVA Heilbronn ausgebrochen

Bislang fehlt jede Spur von den beiden Männern - vor 11 Minuten

HEILBRONN - Die Polizei fahndet nach zwei Gefangenen, die aus der Außenstelle der Heilbronner Justizvollzugsanstalt Hohrainhof geflohen sind.

Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei standen die beiden Männer kurz vor ihrer Entlassung. Dennoch seien sie am Sonntagabend aus dem Fenster im Obergeschoss eines Gebäudes gesprungen. An der unmittelbar nach dem Ausbruch eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Dennoch fehle bislang jede Spur von den beiden Männern, hieß es.

Nach Angaben von Frank Rebmann, Leiter der Staatsanwaltschaft Heilbronn, waren die Gefangenen wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte in Haft. Der Staatsanwalt geht indes nicht davon aus, dass von den Männern eine Gefahr ausgeht. "Sie waren im landwirtschaftlichen Betrieb der JVA beschäftigt, eben weil nicht von einer erhöhten Gefahr auszugehen ist", sagte Rebmann.

dpa