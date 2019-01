Zwei Geldautomaten gesprengt - Polizei fahndet nach Sportwagen

ALTFELD/ALTERTHEIM - Bislang unbekannte Täter jagten am Montagmorgen in den unterfränkischen Orten Altfeld und Oberaltertheim zwei Geldautomaten in die Luft. Nun sucht die Polizei nach einem Sportwagen und veröffentlicht ein Kennzeichen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 4.35 Uhr, sprengten wohl mehrere Täter am Montag einen Geldautomaten in Altfeld und gegen 6.10 Uhr einen weiteren in Oberaltertheim. Die unterfränkischen Ermittler gehen davon aus, dass als Fluchtfahrzeug ein dunkles Coupé, unter Umständen ein Audi S5, diente. Nach Angaben der Beamten wurden außerdem in der Sonntagnacht Autokennzeichen, unter anderem MSP-OG 29, in Altfeld gestohlen. Zwischen den Taten besteht wohl ein Zusammenhang.

Die Täter erbeuteten Bargeld im "oberen fünfstelligen Bereich", wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Außerdem entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Die Kripo Würzburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, setzt zur Aufklärung der Taten auch auf Zeugenhinweise, insbesondere zu dem Sportwagen und den gestohlenen Kennzeichen. Zeugen, die in Tatortnähe bzw. auf der Autobahn A3 oder A81 ein dunkles Audi Coupé oder ein ähnliches Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zu den gestohlenen Kennzeichen machen können, werden gebeten sich bei der Kripo unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

