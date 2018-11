Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Unterfranken

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude - Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

MILTENBERG - Kurz nach Mitternacht brach am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Miltenberg (Landkreis Miltenberg) ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte konnten zwei Bewohner aus einer Wohnung nur noch tot bergen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Als Rettungskräfte und Polizei kurz nach 0.25 Uhr am Anwesen eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung in der Frühlingstraße. Obwohl die Feuerwehren aus Miltenberg und Bürgstadt schnell mit den Löscharbeiten begannen, konnten die Bewohner nicht mehr lebend gerettet werden. Der Brand war kurz darauf gelöscht.

Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen vor Ort, wie das Polizeipräsidium Unterfranken noch in der Nacht mitteilte. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat den Fall übernommen.

