Zwei Personen in Hohenroth vermisst

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung - vor 1 Stunde

GEMÜNDEN AM MAIN - Seit Sonntagvormittag werden die 47-jährige Ruth Eckertz und der 27-jährige David Kreidel vermisst. Beide leben in der SOS Dorfgemeinschaft Hohenroth für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ruth Eckertz und David Kreidel werden seit Sonntagvormittag vermisst. Beide leben in der SOS Dorfgemeinschaft Hohenroth für Menschen mit geistiger Behinderung. © Polizei



Beide Personen könnten sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Insbesondere David Kreidel ist auf regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme angewiesen. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bisher ergebnislos verliefen.

Die Vermissten waren zuletzt am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in der Dorfgemeinschaft gesehen worden. Sie dürften beide zu Fuß und entsprechend noch in der Gegend unterwegs sein. Die Polizei kann aber auch nicht ausschließen, dass die Vermissten öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben.

Von der 47-jährigen Ruth Eckertz liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: 1,63 Meter groß, schlanke Figur und schwarze, kurz gelockte Haare. Sie ist bekleidet mit einem blauen Basecap, einem orangefarbenen Poloshirt, einem lila Pullover und einer blauen Jeans.

David Kreidel ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine sehr schlanke Figur und schwarze, kurze Haare. Er ist bekleidet mit einem weißen T-Shirt und blauen Jeans.

Wer Ruth Eckertz oder David Kreidel seit Sonntagmittag gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 bei der Polizei zu melden.

