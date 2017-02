Ein 39-Jähriger psychisch kranker Mann hat am Montagabend einen SEK-Einsatz ausgelöst. Er hatte mit einem Messer einen Notarzt bedroht und sich dann in ein Wohnhaus zurückgezogen, das er nicht mehr verlassen wollte. Kurz nach Mitternacht holten Spezialeinsatzkräfte ihn aus dem Haus und nahmen ihn vorläufig fest. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.