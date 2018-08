Zweijähriger treibt allein am Chiemsee: Mutter unauffindbar

Kind saß auf einem Schwimmtier und befand sich 70 Meter vom Ufer entfernt

GRASSAU/ÜBERSEE - Am Dienstagnachmittag haben Badegäste am Chiemsee einen kleinen Jungen entdeckt, der auf einem Schwimmtier rund eine Stunde lang im Wasser trieb. Von der Mutter war weit und breit nichts zu sehen.

Wie ein Sprecher der Polizei in Grassau mitteilt, befand sich der Junge am Strandbad Übersee rund eine Stunde lang allein im Wasser. Besorgte Badegäste alarmierten schließlich gegen 17 Uhr die Polizei. Das Kind saß auf einem Schwimmtier und war bereits rund 70 Meter vom Ufer weggetrieben. Der Junge weinte unablässig. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Badegäste den Zweijährigen bereits wohlbehalten an Land gerettet.

Allerdings gestaltete es sich trotz mehrerer Lautsprecherdurchsagen und Suchmaßnahmen der Beamten vor Ort schwierig, die Mutter ausfindig zu machen. Als die Polizisten die 26-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf endlich aufspüren konnten, zeigte sie sich verwirrt und desorientiert. Sie hatte noch einen Sechsjährigen bei sich und war offenbar mit der Beaufsichtigung der Kinder komplett überfordert.

Die Polizei informierte daraufhin das Jugendamt. Die Mutter muss mit einer Anzeige wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht rechnen. Der Zweijährige erlitt bei dem Vorfall keine Verletzungen.

