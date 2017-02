Zwischen Lkw eingeklemmt: 41-Jähriger stirbt auf A3

ASCHAFFENBURG - Am Freitagmittag lenkte ein 41-Jähriger seinen Citroen, in dem auch seine 36-jährige Ehefrau saß, bei Goldbach auf die A3. Als er abbremste fuhr ein nachfolgender Sattelschlepper auf, das Auto des Ehepaares wurde zwischen zwei Lkw eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, seine Frau wurde schwer verletzt.

Laut Angaben der Polizei lenkte der 41-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg seinen Wagen gegen 13.15 Uhr auf die A3 in Richtung Nürnberg. Offenbar stockte der Verkehr, denn als ein Lkw abbremste, zügelte auch der Mann das Tempo seines Wagens. Doch auch hinter seinem Citroen, in dem auch die 36-jährige Ehefrau saß, fuhr ein Lkw. Der 37-jährige Fahrer des Sattelschleppers bemerkte den abbremsenden Pkw zu spät und fuhr mit dem Koloss auf das Auto auf. Dabei schob er den roten Kombi auf den Anhänger des davor fahrenden Lkw.

Der 41-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Ehefrau des Mannes wurde schwer verletzt vom Notarzt versorgt und anschließend sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden Lkw blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bis 16 Uhr blieb die A3 in Richtung Nürnberg am Freitag komplett gesperrt. Trotz weiträumiger Umleitung über die A5 staute sich der Verkehr zeitweise bis zum Seligenstädter Dreieck zurück.

