Zwischen Nürnberg und München: Mann legt Feuer in ICE

INGOLSTADT - Schockmoment für eine junge Zugbegleiterin und einige Fahrgäste: Donnerstagnacht hat ein 46-jähriger Betrunkener in einem ICE, der zwischen Nürnberg und München unterwegs war, Feuer gelegt. Nur weil die Bahnmitarbeiterin schnell reagierte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Diese Jacke hat der 46-Jährige Donnerstagnacht in einem ICE absichtlich in Brand gesetzt.



Laut Angaben der Bundespolizei München fiel der 23-jährigen Zugbegleiterin kurz vor Mitternacht im ICE 1617 ein Mann auf. Kniend machte sich der Fahrgast am Boden an einer Jacke zu schaffen. Als er sich zurück auf seinen Platz begab, bemerkte die junge Frau, dass die Jacke Feuer gefangen hatte. Sie reagierte sofort und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher ab. Rauch verteilte sich jedoch im Zugabteil, weshalb zehn Fahrgäste sich in einen anderen Waggon begeben mussten. Durch den Brand war auf dem Teppichboden des Zuges ein etwa CD-großer Brandfleck entstanden.

Die Zugbegleiterin hatte die Bundespolizei über den Brandstifter informiert, er wurde bei der Einfahrt in den Münchner Hauptbahnhof sofort von Beamten in Empfang genommen. Der 46-Jährige war stark alkoholisiert und für die Polizei kein Unbekannter. Er war in den vergangenen Wochen wiederholt straffällig geworden. Der Obdachlose wurde per Krankentransport in eine Münchner Klinik gebracht, am Samstag wurde er dann dem Haftrichter vorgeführt.

