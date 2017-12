Zwischen Tauwetter und Glatteis: Es bleibt unbeständig

Zwischenhoch am Mittwoch - Schnee und Frost am Wochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die milden Temperaturen bescheren uns graue Wolken und Regentropfen. Der Mittwoch hält eine kurze, aber sonnige Aufheiterung bereit, die sich zum Ende der Woche jedoch wieder in Regen und Schnee verwandelt.

Bis zum Wochenende bleibt es regnerisch. Dann sinken die Temperaturen wieder. © Marijan Murat/dpa



Bis zum Wochenende bleibt es regnerisch. Dann sinken die Temperaturen wieder. Foto: Marijan Murat/dpa



Der Dienstag hält über den ganzen Tag milde Temperaturen für uns bereit. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kann es bei 3 bis 6 Grad immer wieder nass werden. Regenschirm nicht vergessen!

Das milde Dezemberwetter hält allerdings nicht sehr lange an: Schon am Mittwoch sinken die Temperaturen wieder Richtung Gefrierpunkt. Besonders in der Nacht wird es frostig. Ein Zwischenhoch beschert uns tagsüber dann sonniges und weitgehend niederschlagsfreies Wetter, wie der Wetterochs schreibt. Nur örtlich kann etwas Regen niedergehen. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad.

Am Donnerstag und Freitag schwingen sich die Temperaturen wieder auf bis zu 8 Grad auf und die atlantischen Tiefausläufer bringen Regengebiete mit sich. Zum Wochenende hin wird es dann erneut winterlich. Schnee und Schneeregen erwarten uns bei Temperaturen um die Null Grad. Dann ist wieder Vorsicht angesagt: Auf den Straßen kann es glatt werden!